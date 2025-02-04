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Muş'ta Yaralı Bayağı Balaban Koruma Altında

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı bayağı balaban kuşu, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:13
Muş'ta Yaralı Bayağı Balaban Koruma Altında

Muş'ta Jandarma Ekipleri Yaralı Bayağı Balabanı Kurtardı

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı bir bayağı balaban, tedavi altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin önleyici faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Yaralı Kuş Uçmakta Zorlandı

Ekipler, Murat Nehri kıyısında uçmayan bir bayağı balaban kuşu tespit etti. Kuşun yaralı olduğu anlaşıldıktan sonra, tedavi edilmek üzere Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bu olay, Muş'taki hayvan koruma çalışmalarının ne denli etkin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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