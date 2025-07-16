Muş'taki Aileler, DEM Parti Önünde Eylemlerine Devam Ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine kararlılıkla sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına duydukları özlemi ve üzüntüyü dile getirmeye çalışıyorlar.

Eylemde bulunan Şahinaz Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını belirtirken, PKK'nın silah bırakmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi. Özcan, "PKK silah bıraktı. Bu süreçten çok memnun olduk. Gelin teslim olun." dedi.

Bir diğer katılımcı olan Naciye Sönmez Yıldız ise, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok memnun olduk. Çok heyecanlıyız. Haberleri dikkatle izliyoruz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." diyerek duygularını aktardı.

Ailelerin eylemleri, toplumda önemli bir duyarlılık yaratmaya devam etmekte.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.