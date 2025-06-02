MÜSDAV'dan 'Aile Umresi' Projesi: Aile Yılı'na Özel

MÜSDAV'dan Yenilikçi Bir Proje: 'Aile Umresi'

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV), 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi dolayısıyla dikkat çeken bir projeye imza attı. 'Aile Umresi' adını taşıyan bu proje, ailelerin kutsal topraklara düzenleyeceği manevi bir yolculuk fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Eğitim ve Ziyaret Programları

MÜSDAV'ın yaptığı açıklamaya göre, proje, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek. Mekke ve Medine'yi kapsayan ziyaretlerin yanı sıra, İslam tarihi açısından önemli şehirlerde eğitim programları düzenlenecek. Bu sayede aileler, umre ibadetlerini uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirecek, siyer dersleri, Kur'an-ı Kerim okumaları ve aile içi iletişim seminerleri gibi etkinlikler ile manevi yaşamlarını zenginleştirecekler.

Gençliğe Yönelik Umre Programı

Proje çerçevesinde ayrıca, 'Gençlik Umresi' programı da yer alacak. Bu program, genç bireylerin İslam'ı yerinde deneyimlemeleri, dini bilinç kazanmaları ve manevi olarak güçlenmeleri amaçlanıyor. 'Aile Umresi' ve 'Gençlik Umresi' programlarına başvurular, www.musdavhacumre.com adresinden yapılabilecek ya da bulunduğunuz ildeki İl Müftülüklerinden detaylı bilgi alınabilecektir.

500 Genç Çifte Umre Desteği

MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu, İslam'da ailenin önemine dikkat çekerek, "Aile, sadece biyolojik bir birliktelik değil, değerlerin aktarıldığı ve İslam ahlakının yaşandığı kutsal bir yapıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, aile kurumunu desteklemek amacıyla önemli bir uygulama duyuruldu: 1 Haziran 2024'ten sonra evlenmiş 500 genç çifte umre bedelinin yarısı MÜSDAV tarafından karşılanacak.

Bekiroğlu, 'Aile Umresi' programının aile bağlarının güçlendirilmesi ve gençlerin İslam coğrafyasına aidiyet hissetmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu yolculuk, ailenin birlikte yaşadığı bir ibadet deneyimi, gencin kendini yeniden inşa ettiği bir farkındalık sürecidir. Kuşaklar arası manevi bir köprü inşa ediyoruz" dedi.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV), 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Aile Umresi" projesi başlattı. MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Haydar Bekiroğlu, açıklama yaptı.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV), 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Aile Umresi" projesi başlattı. MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Haydar Bekiroğlu, açıklama yaptı.