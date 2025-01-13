MÜSİAD İzmir'de Suriye'nin Ekonomik Fırsatları Masaya Yatırıldı

MÜSİAD İzmir Şubesi, Suriye'deki iş fırsatlarını ve Türkiye-Suriye işbirliğini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:55
MÜSİAD İzmir'de Suriye'nin Ekonomik Fırsatları Masaya Yatırıldı

MÜSİAD İzmir Şubesinden Suriye Çıkarması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, düzenlediği "Dost Meclisi" toplantısında, Suriye'deki ekonomik fırsatlar ve Türkiye-Suriye işbirliği potansiyelini ele aldı.

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur moderatörlük yaptı. Toplantıya katılanlar arasında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Fuat Özçörekçi ve MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar yer aldı.

Suriye'nin Ekonomik Durumu ve Potansiyeli

Özçörekçi, Suriye'nin ekonomik durumu hakkında katılımcılara bilgi verirken, Suriye'nin kriz öncesi 60 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılaya sahip olduğunu, ancak bu rakamın yarıya düştüğünü belirtti. Kısa ve orta vadede Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının artmasını beklediklerini ifade eden Özçörekçi, özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin gibi coğrafi yakınlığı olan illerin ticareti geliştirme potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

Türkiye'nin Rolü ve Sınır Ötesi Operasyonlar

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar ise Suriye'deki kriz ve Türkiye'ye olan etkileri üzerine görüşlerini paylaştı. Türkiye'nin Suriye konusunda aktif bir rol oynadığını vurgulayan Yarar, rejim değişikliğinin bölgedeki dengeleri köklü şekilde etkilediğini ifade etti. Yarar, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarla bölgede güvenliği ve ticari faaliyetleri kontrol altında tutmaya çalıştığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi"...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi" toplantısında, Suriye'deki ekonomik fırsatlar ve Türkiye-Suriye işbirliği potansiyeli ele alındı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi"...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "Dost Meclisi" toplantısında, Suriye'deki ekonomik fırsatlar ve Türkiye-Suriye işbirliği potansiyeli ele alındı.

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