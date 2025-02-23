Musk'tan Federal Çalışanlara Şok Uyarı: 'İstifa Etmiş Sayılacaksınız'

Elon Musk, federal hükümet çalışanlarına işlerini bildirmeleri için süre verdi. Geri dönüş yapılmaması durumunda istifa sayılacaklar.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:48
Musk'tan Federal Çalışanlara Şok Uyarı: 'İstifa Etmiş Sayılacaksınız'

Musk, Federal Çalışanlara İstifa Uyarısında Bulundu

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Başkanı Elon Musk, federal hükümet personeline işlerini detaylandırmaları gerektiğini belirtti. Musk, çalışanlara yolladığı e-posta ile geri dönüş yapılmaması halinde istifa etmiş sayılacaklarını duyurdu.

Geri Dönüş İçin Son Tarih: Pazartesi

Musk, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ilgili tüm federal hükümet çalışanlarına "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı bir e-posta gönderildiğini belirtti. Pazartesi günü itibarıyla e-postaya geri dönüş yapmayanların, istifa etmiş sayılacaklarını vurguladı.

Trump'ın Yönergeleri Doğrultusunda

Musk, bu eylemin ABD Başkanı Donald Trump'ın yönergelerine uygun olduğunu ifade etti. Trump, Musk’a daha saldırgan olmasını talep etmiş ve devlette daha fazla tasarruf sağlanması gerektiğini belirtmişti.

Sosyal Medyada Tepkiler Yağdı

Federal hükümet çalışanları, Musk'ın e-postasını sosyal medya üzerinden paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Musk'ın bu yaklaşımına yönelik eleştiriler hızla yayıldı.

Trump, yaptığı paylaşımda, "Elon, müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum. Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor," ifadelerini kullanmıştı.

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