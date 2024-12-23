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Müslüman İngiliz Kadın Elizabeth Morris, İstanbul’da Kedilere Şefkatle Yuva Kurdu

Elizabeth Morris, İstanbul'da 50'ye yakın engelli kediye ev sahipliği yaparak hayvanlara şefkatle bakıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:59
Müslüman İngiliz Kadın Elizabeth Morris, İstanbul’da Kedilere Şefkatle Yuva Kurdu

İstanbul’da Kedilere Yeni Bir Şefkat Yuvası

Müslüman İngiliz hayvansever Elizabeth Morris, 3 yıl önce Arnavutköy'de satın aldığı müstakil evi, 50'ye yakın engelli ve sahipsiz kedinin sığınağı haline getirdi. İstanbul'da turist vizesiyle bulunduğu süre boyunca hayvanlara bir anne şefkatiyle yaklaşan Morris, şehirde yokken bakımı için komşulardan yardım alıyor.

Hayvanlara Aşk Dolu Bir Hayat

Morris, hayvan sevgisi ile doldurduğu ömründe yüzlerce engelli ve sahipsiz hayvana el uzattı. Londra ve New York'ta sokak hayvanları ve evsizler için birçok yardım kuruluşunda görev alan Morris, İstanbul ziyaretlerini "Türkiye'ye aşık oldum." ifadeleriyle özetliyor. Bu tutku, onu burada ev almaya ve kedilere yuva kurmaya yönlendirdi.

Anne Şefkatiyle Sıcak Bir Yuva

Arnavutköy'deki evi, hastalıklı kedilere yuva olan Morris, burada 50'ye yakın kedi ile iç içe yaşıyor. Komşuları, Morris'in yokluğunda geceleri bile kedilere bakım yaparak bu sıcak yuvanın devamlılığını sağlıyor. "Bu bebekleri emzirmek için geceleri uykusuz kalıyoruz. Onların acılarını izlemek tarifsiz bir acı," diyen Morris, kedilere olan bağlılığını ve yardımseverliğini açıkça ifade ediyor.

Müslümanlık ve Duyarlılık

Müslüman olduktan sonra hayatındaki değişimlerden bahseden Morris, "Şimdi onların fiziksel acılarını hissediyorum. Daha bilinçli, daha sabırlıyım." diyerek hayvanlara olan duyarlılığının arttığını vurguladı.

Komşularından Destek ve Takdir

Morris’in kedilere olan sevgisi komşuları tarafından da takdir ediliyor. Özellikle Şaziye Çetinkaya, "Elizabeth, bir hayat kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar," diyerek onun hayvanseverliğini vurguluyor. Diğer bir komşusu Semra Doğan ise Elizabeth’in tüm maddi manevi desteğini kedilere harcadığını belirtiyor.

Elizabeth Morris, İstanbul'da yalnızca bir ev değil, kedilere bir hayat kurtarma umudu da inşa etti. Onun hikayesi, hayvan sevgisinin ne denli derin olabileceğinin bir örneğini sunuyor.

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