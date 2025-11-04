Mustafa Çağlayan: Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Kapatılmıyor

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın kapatılmasının söz konusu olmadığını ve çalışmaların titizlikle sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:48
AK Parti İl Başkanından açıklama

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Atatürk Devlet Hastanesi Site Ek Hizmet Binası'nın kapatılmasına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çağlayan, "Ek Hizmet Binasındaki birimlerinin taşınması veya kapatılması söz konusu değildir" diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

Çağlayan, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural'ı bizzat arayarak durumu aktardıklarını söyledi ve "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek, doğru bir yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.

Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi hakkında bilgi

Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne ilişkin olarak, yapılan deprem dayanıklılık testi sonucu bazı binaların yıkım kararı arasında yer aldığı belirtildi. Bakanlık uzmanlarının incelemeleri sonrasında, Valilik bünyesinde hekimler ve uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun "her detayı titizlikle inceleyerek" çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Hizmette aksama olmayacak

Çağlayan açıklamasında sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

Acil servis kapatılmayacaktır.

Konsültasyon amaçlı hastaların farklı birimlere taşınma ihtiyacı en aza indirilecektir. Amelebirliği Hastanesi'nden sintigrafi ve tomografi için ek binaya gönderilen hastalara daha uygun ortamlar sağlanacaktır. Site Ek Devlet Hastanesi'nde herhangi bir hizmet kaybı yaşanmayacaktır.

Poliklinik hizmetleri verilmeye devam edecek, ayrıca Göğüs Hastalıkları Polikliniği de eklenecektir.

Kamuoyu ve şeffaflık vurgusu

Çağlayan, sağlık çalışanlarının "gece gündüz" gayretle hizmet verdiğini belirterek tüm personele teşekkür etti. "Henüz alınmış kesin bir karar olmamakla birlikte, yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmeler kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" sözleriyle sürecin şeffaf yönetileceğini vurguladı.

