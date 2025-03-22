Mustafa Elitaş'tan Samsun'da Türkiye Yüzyılı Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Samsun’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, ülkesinde barışı sağlamak ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için engellerle savaşmaları gerektiğini vurguladı. "Ülkemizde barışı, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, terörsüz bir Türkiye inşa etmek için çıktığımız bu yolda önümüze engel olmaya çalışanların ekmeğine yağ sürücü hareketler yapmayın," dedi.

Geçmişe Dönüş

Samsun'un her zaman AK Parti’ye büyük destek verdiğini belirten Elitaş, Türkiye'nin son günlerde farklı bir gündemle meşgul edildiğine dikkat çekti. Geçmişte milletin iradesinin gasbedildiğini hatırlatan Elitaş, "O dönemde devlet adamlığına yakışır bir vakar ile mahkeme sonucunu bekledik. Halk sokaklara çağrılmadı," diyerek örnekler sundu.

Hukuka Saygı Çağrısı

Elitaş, yargı kararları açıklanmadan insanları sokaklara dökme çabalarını eleştirerek, "Bağımsız yargı ne diyorsa ona boynumuz kıldan ince" sözleriyle hukukun önemine dikkat çekti. Ayrıca, geçmişte yaşanan kapatma davalarını hatırlatarak, mevcut durumun gerekliliğini vurguladı.

CHP'ye Eleştiriler

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) de eleştiren Elitaş, "Bugün yargıyı suçlayan ve milleti sokağa dökmeye çalışan bir CHP ile karşı karşıyayız," dedi. Özgür Özel’i ise daha sorumlu davranmaya davet etti. "Milleti sokağa dökmek doğru bir tavır değil," dedi.

Sağduyu ve Sükunet Çağrısı

Elitaş, konuşmasının sonunda tüm hemşehrilerine sükunet ve sağduyu çağrısı yaparak, "Bu mübarek ramazanda tüm dostlarımıza sükuneti ve sağduyuyu tavsiye ederim," ifadelerini kullandı.

Yeni Üyelere Rozet Takıldı

Toplantının ardından AK Parti’ye katılan 14 belediye meclis üyesine Mustafa Elitaş tarafından rozet takıldı. Programa; Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Samsun ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Samsun ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.