Mustafa Gökhan Böcek Adliyeye Sevk Edildi — Antalya Rüşvet Soruşturması

Antalya'da havalimanında gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:26
Mustafa Gökhan Böcek Adliyeye Sevk Edildi — Antalya Rüşvet Soruşturması

Mustafa Gökhan Böcek adliyeye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Böcek, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın seyri

Soruşturma kapsamında, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. adliyeye sevk edilmiş; Muhittin Böcek tutuklanırken, Z.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Kararın ardından Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma ilerledikçe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin ile Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklandı. Bilgi işlem destek çalışanı Halil K. ise adli kontrol ve ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

27 Temmuz'da yurt dışından dönen gelin Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalandı. Diğer şüpheliler H.A., K.A. ve B.Ç. ertesi gün gözaltına alındı; adliyeye sevk edilenler arasında Zuhal Böcek tutuklandı, diğerleri sorgu sonrası serbest bırakıldı.

12 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla 17 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı; adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol2'si savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

İhale sonrası milyonluk rüşvet iddiası

Soruşturma dosyasına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi.

Teknik incelemeler, paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığını ve bir kısmının elden teslim edildiğini ortaya koydu. İddialara göre paralar, döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandı ve bazı tutarlar lüks araç alımlarında kullanıldı. Bu araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı öne sürüldü.

Döviz bürosu ve kuyumculara kayyum atandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada yer alan hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgelere dayanarak 1 döviz bürosu ile 2 kuyumcu işletmesine kayyum atadı.

