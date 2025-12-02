Mustafa Yalçın’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı — Talas’ta Erişilebilirlik Vurgusu

Mustafa Yalçın’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Başkan Yalçın’dan duyarlılık çağrısı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin hem Talas’ta hem de Türkiye’nin dört bir yanında hayatın her alanında önemli başarılara imza attığını vurguladı.

"Onların önündeki engelleri kaldırmak, daha güzel imkânlar sunmak zorundayız. Bu hem bir görevin hem de insan olmanın gereğidir"

Yalçın, toplumun tüm bireylerine önemli sorumluluklar düştüğünü hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüm odaklı şekilde dile getirildiği ve bu hususta somut gelişmelerin yaşandığı bir gün olmasını temenni ediyorum."

Talas Belediyesi'nin hizmetleri

Başkan Yalçın, Talas Belediyesinin engelli bireyler için yürüttüğü çalışmalara özel bir parantez açtı ve uygulanan projeleri anlattı.

"Engelli kardeşlerimizi günlük hayatın içine çekecek proje ve hizmetler geliştiriyor, şehrimizi onların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. 7/24 Kütüphanemizde hem fiziki engelli hem de görme engelli kardeşlerimiz için özel düzenlemeler yaptık. Belediyemizin atölyesinde kurduğumuz bakım onarım birimiyle engelli araçlarının tamirlerini ücretsiz gerçekleştiriyor, hatta evlerine kadar teslim ediyoruz. Engelliler için Engelsiz Parklar yapıyoruz. Çeşitli organizasyonlarla akülü araç temin ediyoruz. Yani biz onların hayatını kolaylaştırmak için her gün yeni bir adım atıyoruz"

Yalçın, 3 Aralıkta açılışı yapılacak olan ve hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan Özel Eğitim Uygulama Okulunun Talas için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Bu okul, özel çocuklarımız için bir umut bahçesi, ailelerimiz için ise bir nefes olacak şekilde tasarlandı. Eğitimi, sevgiyi ve desteği aynı çatı altında buluşturan bu eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen hayırseverimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünün, sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeyimizi yeniden gözden geçirmeye vesile olmasını diliyorum"

Atölye hizmetleri ve sayısal veriler

Talas Belediyesi Engelli Araçları Bakım Onarım Atölyesinin açıldığı günden bu yana binlerce kişiye umut olduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, atölyenin faaliyetlerine ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"29 Ocak 2020’den bu yana tam 1.851 engelli aracı atölyemizde bakım ve onarımdan geçti. Bu hizmet, bizim için sadece bir teknik çalışma değil; gönülden yapılan bir destek, bir dayanışma örneğidir"

