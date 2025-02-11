Musul'daki Selçuklu Mirası Hadba Minaresi'nin Restorasyonu Tamamlandı

Musul'da Selçuklu Mirası Yeniden Hayat Buldu

Irak’ın Musul kentinde, Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi tarafından 12. yüzyılda inşa edilen ve DEAŞ terör örgütü tarafından 2017'de patlatılan Hadba Minaresi'nin restorasyonu tamamlandı. 8 yıl süren onarım süreci, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) öncülüğünde gerçekleştirildi.

Restorasyon Süreci

Restorasyon çalışmaları 2018 yılında başlamış, 5 Şubat'ta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın katılımıyla yapılan etkinlikte resmen tamamlandığı duyurulmuştur. Azoulay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünlü eğik Hadba Minaresi, şehir silüetindeki yerini yeniden kazandı. Büyük Nuri Camisi, birkaç hafta içinde tarihinin akışını sürdürebilecek." ifadelerini paylaşmıştır.

Gelecek Planları

Büyük Nuri Camisi’nin restorasyonunun da tamamlanmasıyla birlikte, cami ve minarenin resmi açılışının Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin katılımıyla ileri bir tarihte yapılması beklenmektedir.

Hadba Minaresi'nin Tarihi ve Önemi

Hadba Minaresi, 45 metre yüksekliği ile şehirdeki en dikkat çekici yapılar arasında yer almakta ve eğik duruşu nedeniyle "kambur" olarak da anılmaktadır. Terör örgütü DEAŞ, 21 Haziran 2017 tarihinde, Irak ordusunun Musul'a girmesi sırasında tarihi Büyük Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'ni havaya uçurmuştur. Büyük Nuri Camisi, Haziran 2014'te Bağdadi'nin sözde "hilafeti" ilan ettiği yer olarak da bilinmektedir.

Sanat Faaliyetlerinde Artış

Hadba Minaresi ve Büyük Nuri Camisi’nin restorasyonu ile birlikte, Musul’da sanatsal etkinlikler de artmaktadır. 5-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Musul Uluslararası Film Festivali, 15 farklı ülkeden 398 film ile birçok Arap ve yabancı sanatçıyı bir araya getirmiştir. Irak Kültür Bakanı Ahmet Fakak, film festivalinin Musul'un Irak'ın sinema başkenti ilan edilmesi açısından önemli olduğunu belirtmiştir.