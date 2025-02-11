DOLAR
36,04 -0,06%
EURO
37,25 -0,32%
ALTIN
3.359,96 -0,01%
BITCOIN
3.490.992,99 0,52%

Musul'daki Selçuklu Mirası Hadba Minaresi'nin Restorasyonu Tamamlandı

Musul'da DEAŞ tarafından yıkılan Hadba Minaresi'nin restorasyonu, UNESCO öncülüğünde başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:05
Musul'daki Selçuklu Mirası Hadba Minaresi'nin Restorasyonu Tamamlandı

Musul'da Selçuklu Mirası Yeniden Hayat Buldu

Irak’ın Musul kentinde, Selçuklu Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi tarafından 12. yüzyılda inşa edilen ve DEAŞ terör örgütü tarafından 2017'de patlatılan Hadba Minaresi'nin restorasyonu tamamlandı. 8 yıl süren onarım süreci, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) öncülüğünde gerçekleştirildi.

Restorasyon Süreci

Restorasyon çalışmaları 2018 yılında başlamış, 5 Şubat'ta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın katılımıyla yapılan etkinlikte resmen tamamlandığı duyurulmuştur. Azoulay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ünlü eğik Hadba Minaresi, şehir silüetindeki yerini yeniden kazandı. Büyük Nuri Camisi, birkaç hafta içinde tarihinin akışını sürdürebilecek." ifadelerini paylaşmıştır.

Gelecek Planları

Büyük Nuri Camisi’nin restorasyonunun da tamamlanmasıyla birlikte, cami ve minarenin resmi açılışının Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin katılımıyla ileri bir tarihte yapılması beklenmektedir.

Hadba Minaresi'nin Tarihi ve Önemi

Hadba Minaresi, 45 metre yüksekliği ile şehirdeki en dikkat çekici yapılar arasında yer almakta ve eğik duruşu nedeniyle "kambur" olarak da anılmaktadır. Terör örgütü DEAŞ, 21 Haziran 2017 tarihinde, Irak ordusunun Musul'a girmesi sırasında tarihi Büyük Nuri Camisi ve Hadba Minaresi'ni havaya uçurmuştur. Büyük Nuri Camisi, Haziran 2014'te Bağdadi'nin sözde "hilafeti" ilan ettiği yer olarak da bilinmektedir.

Sanat Faaliyetlerinde Artış

Hadba Minaresi ve Büyük Nuri Camisi’nin restorasyonu ile birlikte, Musul’da sanatsal etkinlikler de artmaktadır. 5-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Musul Uluslararası Film Festivali, 15 farklı ülkeden 398 film ile birçok Arap ve yabancı sanatçıyı bir araya getirmiştir. Irak Kültür Bakanı Ahmet Fakak, film festivalinin Musul'un Irak'ın sinema başkenti ilan edilmesi açısından önemli olduğunu belirtmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Yangın Olayında İtfaiye Araçları Durduruldu, Polislere Soruşturma Açıldı
2
İsrail'in Saldırıları Sonucunda Gazze'de 92 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
İzmir'de Bebeğini Denize Atan Kadın Tutuklandı
4
Sakarya'da 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
5
ABD, Avustralya ve İngiltere'den Rusya Merkezli Zservers'e Yaptırım
6
Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!