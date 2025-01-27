Musul, Ticaretin Yeni Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Musul, Tikaretin Yeni Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Musul'un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile birlikte Türk iş insanlarının yatırımlarının kente büyük bir değer katacağını ifade etti. Varlı, Musul ve Telafer’in, bölgesel ve küresel ticaretin önemli merkezleri haline geleceğini vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi ve Yatırımlar

Çeşitli sektörlerden gelen Türk yatırımları sayesinde Musul’un istihdam oluşturacak bir merkez haline geleceğinden bahseden Varlı, Kalkınma Yolu Projesi ile şehrin ekonomik potansiyelinin arttırılacağını kaydetti. Bu projelerin yanı sıra, Türkiye'nin devlet, özel sektör ve akademik kurumlarıyla Musul’a yönelik destekleri artırmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Varlı, Musul'un tarihi geçmişini ve kültürel bağlarını koruyarak, daha verimli bir ticari yapıya geçiş yapacağını belirterek, ''Birlikte çalışarak Musul’a katkı sağlamak istiyoruz'' dedi.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Türkiye ile tarihi ve kültürel ilişkileri bulunan Musul'da Türk iş insanlarının yatırımlarının oyun değiştirici nitelikte olduğunu belirterek, kentte Kalkınma Yolu Projesi ve diğer Türk yatırımlarıyla istihdam oluşturulacağını ve buranın ticaret merkezi haline getirileceğini söyledi. Anadolu Ajansının (AA) "Kalkınma Yolu’nda Yeni Musul" başlıklı dosya haberinin altıncı bölümünde, AA muhabirine konuşan Başkonsolos Varlı, kara ve demir yolu hatlarıyla Irak'ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin Musul'a sağlayacağı katkıları, Türk şirketlerinin kentteki projeleri ve Musullu yöneticiler ile halkın Türkiye'den kentin kalkınmasına yönelik beklentilerini anlattı.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Türkiye ile tarihi ve kültürel ilişkileri bulunan Musul'da Türk iş insanlarının yatırımlarının oyun değiştirici nitelikte olduğunu belirterek, kentte Kalkınma Yolu Projesi ve diğer Türk yatırımlarıyla istihdam oluşturulacağını ve buranın ticaret merkezi haline getirileceğini söyledi. Anadolu Ajansının (AA) "Kalkınma Yolu’nda Yeni Musul" başlıklı dosya haberinin altıncı bölümünde, AA muhabirine konuşan Başkonsolos Varlı, kara ve demir yolu hatlarıyla Irak'ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin Musul'a sağlayacağı katkıları, Türk şirketlerinin kentteki projeleri ve Musullu yöneticiler ile halkın Türkiye'den kentin kalkınmasına yönelik beklentilerini anlattı.