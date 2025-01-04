Myanmar'da 77. Bağımsızlık Yıldönümünde 6 Bin Tutukluya Af Çıktı

Myanmar'dan Bağımsızlık Günü Müjdesi

Myanmar, İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 77. yıl dönümü dolayısıyla büyük bir affa imza attı. Ülkede 6 binden fazla tutuklu serbest bırakıldı. Myanmar Devlet Televizyonu'nun (MRTV) aktardığı habere göre, askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing, bu önemli gün vesilesiyle yeni af kararlarını açıkladı.

Af ve Cezaların Hafifletilmesi

Açıklamada, 6 binden fazla tutuklunun cezasının affedildiği ifade edildi. Ayrıca, 144 kişinin müebbet hapis cezasının hafifletildiği belirtilerek, bu uygulamanın umut verici olduğu vurgulandı.

Yeni Suç İşlemeleri Durumunda Cezalar

Öte yandan, affedilenlerin yeni suç işledikleri takdirde yeni cezalar alacakları ve aftan yararlandıkları cezanın kalan süresini de hapiste tamamlayacakları duyuruldu. Bu durum, ülkede afların sıkça gündeme geldiğinin bir kanıtı oldu.

Bağımsızlık Günü

Myanmar, 1948 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra, 4 Ocak tarihini her yıl Bağımsızlık Günü olarak kutlamaktadır. Bu tarih, millet için kurtuluşun ve özgürlüğün sembolü haline gelmiştir.