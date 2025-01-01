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Myanmar'ın 2024 Nüfusu, 10 Yıl Öncesine Göre Düşüş Göstermekte

Myanmar'da 2024 yılı nüfus sayımında, 10 yıl öncesine göre 200 bin kişilik bir düşüş kaydedildi. İç çatışmalar ve darbe etkisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:29
Myanmar'ın 2024 Nüfusu, 10 Yıl Öncesine Göre Düşüş Göstermekte

Myanmar'da Nüfus Düşüşü Devam Ediyor

Son yıllarda darbe ve iç çatışmalarla gündemde olan Myanmar'ın 2024 yılı nüfusu, 10 yıl öncesine kıyasla düştüğü belirlendi. Bangkok Post'un haberine göre, Myanmar, ordunun seçilmiş sivil hükümeti devirmesi ve demokrasi yanlısı protestoları şiddetle bastırmasının ardından 2021'den bu yana ciddi bir iç çatışmalar süreci yaşıyor. Bu durum, ülke genelinde silahlı isyanlara yol açtı.

Nüfus Verileri ve Seçimler

Askere yönetim, normalleşme adımları çerçevesinde 2025'te seçimlere gitmeyi planlıyor. Bu süreçte, 2024 yılı için yapılan nüfus sayımında, ülke nüfusunun 10 yıl öncesindeki 51,5 milyondan 51,3 milyona gerilediği ortaya çıktı. Nüfus verilerinin, 2025 seçimlerinde seçmen listelerinin oluşturulmasında kullanılması bekleniyor.

Öte yandan, ülkedeki Arakanlı Müslümanlar'ın 2024 nüfus sayımına dahil edilmediği ifade ediliyor. Askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, yeni yıl konuşmasında "Devlet İdare Konseyi'nin nihai hedefi olan özgür ve adil bir seçimi başarıyla düzenlemek için çabalıyorum" dedi.

2021 Askeri Darbesinin Sonuçları

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Bu darbenin ardından, Myanmar'da çeşitli silahlı gruplar, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi yapılanmalarla, Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlattı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldüğünü ve 3,3 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

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