MYK ve Hacettepe Üniversitesi, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı İçin Ulusal Meslek Standardı Protokolü

MYK ile Hacettepe Üniversitesi, endüstriyel ürün tasarımcısı (Seviye 5) için ulusal meslek standardı hazırlamak üzere protokol imzaladı; hedef nitelikli, sürdürülebilir tasarımcılar yetiştirmek.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 10:10

Yayın Tarihi: 24.10.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 10:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Hacettepe Üniversitesi arasında, endüstriyel ürün tasarımcısı mesleğinin ulusal meslek standardının hazırlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, MYK Başkanı Aşkın Tören ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve yetkililerinin MYK'de bir araya gelmesi sonucunda imzalandı. Tören ve Güran tarafından imzalanan protokol doğrultusunda endüstriyel ürün tasarımcısı (Seviye 5) mesleğinin ulusal meslek standardı hazırlanacak.

Amaç ve Beklenen Etki

Hazırlanacak standartla mesleğin nitelikleri netleştirilerek, bu alanda daha nitelikli iş gücü istihdam edilmesi hedefleniyor. Standart sayesinde tasarım süreçlerinin estetik ve fonksiyonel boyutlarının yanı sıra kaynak verimliliği, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması gibi çevresel kriterlerle uyumlu hale gelmesi sağlanacak.

Tören'in Değerlendirmeleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen MYK Başkanı Tören, kaynak verimliliği, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılmasının, ürün geliştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

Tören, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, endüstriyel ürün tasarımcılarının çevresel etkileri en aza indiren, döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu ve enerji verimliliği yüksek ürünler geliştirme becerileri hayati önem taşımaktadır. Hazırlanacak meslek standardı, tasarım süreçlerinin sadece estetik ve fonksiyonel değil, aynı zamanda yeşil dönüşüme katkı sağlayan bir perspektife sahip olmasını güvence altına alacaktır. Geleceğin meslekleri kapsamında değerlendirilen endüstriyel ürün tasarımcısı mesleğinin standardının hazırlanmasıyla gençlerimize yeni ve güçlü bir kariyer alanının açılacağı öngörülmektedir."

Tören, MYK'nin ikiz dönüşüm ve kurumsal kapasite alanlarında güçlü bir yenilenme sürecinde olduğunu bildirerek, Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilecek meslek standardının, bu yeni teknolojilerde yetkin, küresel pazarda rekabet edebilecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak işbirliğinin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Tören, "Hazırlanacak ulusal meslek standardıyla hem ülkemizin mesleki yeterlilik sistemine katkı sunacak hem de katma değeri yüksek ürün geliştirme kapasitesinin yetiştirilmesine destek sağlanacaktır. Bu çerçevede endüstriyel ürün tasarımı alanında yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayan, inovatif ve sürdürülebilir çözümler üreten tasarımcıların yetişmesi ve istihdam edilmesi desteklenecektir." değerlendirmesini yaptı.

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

