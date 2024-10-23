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Nadir Görülen Hapşırık Sorunu, Genç Anneyi Zorladı

24 yaşındaki Benazir Aydın, hapşırık nöbetlerinin ardından tedaviyle sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:19
Nadir Görülen Hapşırık Sorunu, Genç Anneyi Zorladı

Bilinmeyen Bir Nadir Hastalıkla Mücadele

Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 24 yaşındaki Benazir Aydın, yaklaşık bir ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hapşırık Nöbetleri 18 Eylül'de Başladı

Batman'da 18 Eylül'den itibaren aralıksız hapşırmaya başlayan iki çocuk annesi Aydın, 2 Ekim'de Ankara'da bulunan Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve burada çeşitli enjeksiyon uygulamalarının da dahil olduğu bir tedavi sürecine girdi.

Başhekimin Açıklamaları

Bilkent Şehir Hastanesi Genel Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, genç annenin tedavi sürecinde farklı kliniklerin iş birliği yaptığını belirtti. Ayrıca, Aydın’ın taburcu edilmesinin ardından hastanın izlemi ve tedavisi hususunda katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hapşırık Nedeninin Tespiti

İç Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Enes Şahiner, Benazir Aydın'ın durumu hakkında bilgi vererek, hastanın bağışıklık sisteminin nadir bir şekilde tetiklendiğini ve hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihaplı bir durum tespit ettiklerini ifade etti. Aydın, tedavi süreci boyunca beslenme sorunları ve kilo kaybı ile karşı karşıya kaldı.

Uluslararası Ölçekte Nadir Bir Vaka

Hastanın takibinin devam edeceğini belirten Doç. Dr. Şahiner, Bilkent Şehir Hastanesi'nin nadir hastalıklarda deneyim sahibi olduğunu, ancak böylesine özel bir vaka ile daha önce karşılaşmadıklarını vurguladı. Aydın, yalnızca ülkemizde değil, dünya genelinde de nadir bir vaka olarak kabul edildi.

Ultrason Eşliğinde Tedavi Yöntemi

Hapşırık nöbetlerinin ortadan kaldırılması için uygulanan ultrason eşliğindeki periferik sinir bloğu ile başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Başkan, sinirlerin lokal anestezi ile uyuşturulmasının ardından kendiliğinden hapşırma refleksinin ortadan kalktığını söyledi.

Benazir Aydın, tedavi süreci sonunda sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edecek ve düzenli kontrollerle takibi yapılacaktır.

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