Nallıhan'da Kurt Sürüsü Yerleşime İndi, Çöpleri Karıştırdı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde görülen kurt sürüsü, apartman çevresinde dolaşıp çöp konteynerlerini karıştırdı; görüntüler bir vatandaşın telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:15
Nallıhan'da Kurt Sürüsü Yerleşime İndi

Ankara'nın Nallıhan ilçesi akşam saatlerinde kurt sürüsüne sahne oldu. Bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntülerde kurtların yerleşim yerinin çevresinde dolaştığı ve çöp konteynerleri etrafında yiyecek aradığı görüldü.

Görüntülerdeki anlar

Görüntülerde kurtların bir süre apartman çevresinde dolaştıktan sonra çöp konteyneri etrafında toplandığı ve yiyecek aradığı anlar yer aldı. Olay sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

