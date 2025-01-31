Narin Güran Cinayetinde Şok İtiraz: Sanık Nevzat Bahtiyar Kaç Yıl Hapis Yatacak?

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Bahtiyar, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan mahkum olmuştu.

İstinaf Başvurusu Yapıldı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden komşusu Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezanın artırılmasını talep eden istinaf dilekçesi, duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından sunuldu.

Delil ve İfade İncelemesi

Dilekçede, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından gerçekleştirilen araştırmalar ile birçok önemli delil ve ifade, sanığın suçunu kanıtlar nitelikte değerlendirildi.

Özellikle, şüpheli bir aracın cesedin bulunduğu gün Tavşantepe Mahallesi'ne girdiği ve ardından Eğertutmaz Deresi yakınlarında durduğu tespit edilmiştir. Bu aracın Bahtiyar’ın kullanımında olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra, yapılan analizlerle Bahtiyar'ın ifadesinin çelişkili olduğu ve cinayetin işlenmesinde aktif rol oynadığı vurgulandı.

Talep Edilen Cezanın Gerekçesi

Dilekçeye göre, Bahtiyar’ın "kasten öldürme" suçunu, suç delillerini yok etme suçu kapsamında değerlendirilmesi yanlış bir karar. Yargılamada, "Bir çocuğun bedeninin gömülmesi teklifini kabul etmesi" gibi maddelerle, Bahtiyar'ın gerçek bir pişmanlık göstermediği ifade edildi.

Sanıkların olay anında aynı mekânda bulunması ve suçun işlenmesi sırasındaki tutumlarıyla ilgili detaylı raporlar da sunuldu. İstinaf dilekçesinde, "Sanıkların fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri" vurgulandı.

Yargılama Giderleri Üzerine İtiraz

Dilekçede yargılama giderleriyle ilgili de önemli detaylara yer verildi. Toplam 324 bin 403 lira olan giderlerin sanıklardan eşit şekilde tahsil edilmesi talep edildi. Ancak bu miktarın daha yüksek olduğuna değinildi.

Davaya ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelecek olan bu durum, olayın etkilerini daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.