Narin Güran Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Diyarbakır'da Narin Güran Davası Başladı

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak tutuklu bulunan dört sanığın yargılanma süreci Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşma Sürecinde Alınan Güvenlik Önlemleri

Cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik tedbirleri altında Adliye'ye getirilen sanıklar, duruşma öncesinde adliye çevresinde gerçekleştirilen arama işlemlerinin ardından duruşma salonuna alındı. Adliye önüne polis bariyerleri konuldu.

Sanıkların İfadesi ve Duruşmanın İlerleyişi

Duruşmaya, tutuklu sanıklar arasında yer alan amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve cinayetle ilgili itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar ile avukatları katıldı. Durumun tespitine yönelik kimlik tespit işlemleri başlamışken, duruşma aynı zamanda bir kamera ile kayıt altına alındı.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş, 8 Eylül’de ise Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Narin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, 23 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Duruşmada, baba Arif Güran 'müşteki' olarak yer alırken, aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 26 kişi 'tanık' sıfatıyla duruşmaya katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu avukatları, 'müşteki kurum' olarak salonda yer aldı.