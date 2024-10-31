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Narin Güran Davasında Skandal Görüntüler Ortaya Çıktı

Narin Güran'ın cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri dava dosyasına girdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:53
Narin Güran Davasında Skandal Görüntüler Ortaya Çıktı

Narin Güran'ın Cansız Bedeni ve Keşif Süreci

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında, cinayeti itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ait keşif görüntüleri, 9 Eylül tarihinde jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde kaydedildi. Bu görüntüler, dava dosyasında önemli bir delil olarak yer aldı.

Narin'in Kaybolma Süreci

Narin Güran, 21 Ağustos'ta Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. 8 Eylül'de ise cansız bedenine Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı. Cinayetle ilgili olarak amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu toplam dört kişi tutuklandı.

Keşif Görüntülerindeki Detaylar

Keşif görüntülerinde Bahtiyar'ın elinde kelepçe var ve şapka ile gözlük takıyor. Bahtiyar, tutuklu amca Salim Güran'ın aracında Narin'in cesedini aldığını belirtirken, "Bana söylediği 'Bu şeyi kaybet'. Ceset battaniyenin içindeydi" ifadesinde bulundu. Salim Güran'ın kendisine tehditler savurduğunu ve cesedi saklamak zorunda kaldığını aktararak, Narin'in cesedinin çuval içerisinde saklandığını detaylandırdı.

Cinayetin Ardındaki Korkunç İtiraflar

Bahtiyar, Eğertutmaz Deresi'nde cesedi gömdüğü yeri göstererek, cesedi nasıl gizlediğini anlatıyor. Üzerinde siyah kıyafetleri ve çantası bulunan Narin'in cenazesini kucağında taşıdığını ve kimsenin etrafta olmadığını vurguladı.

Mezarlıkta Yapılan İncelemeler

Dava dosyasında ayrıca 4 Eylül’de Mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazı kullanılarak yapılan incelemelere ait görüntüler de yer alıyor. Bu incelemeler, cinayetle ilgili gelişmeleri aydınlatmak amacıyla gerçekleştirildi.

Bu olay, toplumda büyük bir infial yaratırken, sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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