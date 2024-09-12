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Narin Güran'ın Ablası Tülin Güran'ın Ölüm Nedeni Açıklandı: Merdivenlerden Düşme İddiaları Reddedildi

Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın ölüm nedeninin merdivenlerden düşme değil, solunum yetmezliği olduğu açıklandı. Ayrıntılar ve son gelişmeler haberde

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:34
Narin Güran'ın Ablası Tülin Güran'ın Ölüm Nedeni Açıklandı: Merdivenlerden Düşme İddiaları Reddedildi

NARİN GÜRAN'IN ABLASI TÜLİN GÜRAN'IN ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Diyarbakır'da meydana gelen Narin Güran cinayeti, tüm Türkiye'yi yasa boğmuş ve olayla ilgili soruşturma devam ederken ablasının ölümüne dair yeni iddialar ortaya çıkmıştı. 5 yaşındaki engelli abla Tülin Güran’ın ölümünün, merdivenlerden düşme sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü. Ancak son açıklamalar, bu iddiaları yalanladı ve Tülin Güran’ın ölüm nedeninin solunum yetmezliği olduğu ortaya çıktı. İşte, konuyla ilgili detaylar ve son gelişmeler.

TÜLİN GÜRAN'IN ENGELLİ OLMASI VE SAĞLIK GEÇMİŞİ

Tülin Güran, 2004 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Ailesinin ilk çocuğu olarak doğan Tülin, doğuştan engelli olarak dünyaya geldi. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından verilen raporlara göre, Tülin’in engelliliği şu şekilde belgelenmiştir:

  • 2007 Yılı: %95 engelli
  • 2008 Yılı: %85 engelli
  • 2009 Yılı: %99 engelli

Bu raporlar, Tülin Güran’ın yaşadığı fiziksel zorlukları ve engelliliğini resmi olarak doğrulamaktadır.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Tülin Güran, 2009 yılında, 5 yaşındayken sağlık problemleri yaşamaya başladı. Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran Tülin, solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikâyetleri ile tedavi altına alındı. 10 gün süren tedavi sürecinde, Tülin’in metabolizma hastalığı ve solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaştı. Sonuç olarak, 19 Kasım 2009 tarihinde hayatını kaybetti. Tülin Güran’ın ölümünün, merdivenlerden düşme sonucu gerçekleşmediği, tıbbi raporlarla kanıtlandı ve Tavşantepe Mezarlığı’na defnedildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Narin Güran’ın cesedinin derede bulunmasının ardından, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin’in ablası Tülin Güran ile ilgili de bir soruşturma başlattı. Başsavcılık, Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin bilgi ve belgeleri talep etti. Güran ailesi, Tülin’in doğuştan engelli olduğunu ve doğal nedenlerden dolayı vefat ettiğini belirtmişti. Ancak, bazı iddialar Tülin’in merdivenlerden itildiği yönündeydi. Bu iddialar, yapılan incelemelerde geçersiz olarak değerlendirildi.

Tülin Güran’ın ölüm nedeni hakkında yapılan son açıklamalar, merdivenlerden düşme iddialarının asılsız olduğunu ve Tülin’in solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koydu. 

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