Narin Güran mezarı başında anıldı: Aileden "adalet" çağrısı

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, öldürülmesinin birinci yılında kabrinde anıldı.

Anma töreni

Anma programı, ailenin ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Programda bazı kadınlar Narin'in mezarı başında Kürtçe ağıt yaktı, mevlit okutuldu. Ziyaretçiler mezara karanfil bırakarak gözyaşı döktü.

Ailenin açıklamaları

Arif Güran basın mensuplarına yaptığı açıklamada acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Güran, "8 yaşındaki kızım vahşice katledildi. Bu süreçte stüdyodakiler taraf olarak saatlerce, günlerce, aylarca konuştu. Tavşantepe'ye hiç gelmeyen insanlar binlerce yorum yaparak bir aileyi katil saydı. Eğer katil bu aileyse bu ailenin kökünü bitirin ama katil aile değilse bu zulmü de bitirin artık. Bir anne şu an kendi evladının mezarının başına dahi gelmedi. Bize sosyal medya cezası verildi, başka bir şey değil. Hangi delil, tespit, yargılamayla bu cezalar verildi?" dedi.

Güran, kızının sanık Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia ederek ailenin suçsuz olduğunu ve kızının mezarı başında "adalet nöbeti"ne başlayacağını belirtti.

Baran Güran ise kardeşinin ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Narin hepimizin yüreğini sızlattı. Narin'e bir hakikat borcumuz var. Her şeyin en ayrıntısına kadar incelenmesi lazım. Hızlı bir yargılama olmaz. Bu ülkede bilirkişiler var neden bunlara başvurulmuyor? Bütün delillerin kılı kırk yararak araştırılması lazımdı ama biz hızlı bir yargılamaya maruz kaldık. Narin için en büyük borcumuz hakikat ve adalettir. Herkesi köye davet ediyorum, buyurun gelin bu senaryo (Nevzat Bahtiyar'ın iddiaları) uyuyorsa biz size saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

Avukatın ve ailenin duruşu

Yılmaz Demiroğlu (Yüksel Güran'ın avukatı) Narin için adalet mücadelesinin sürdüğünü belirterek, "Narin'i dereye gömenin, cansız bedenine temas edenin sözü ile adaletin sağlanamayacağını biliyoruz. Bu kişinin bugüne kadar verdiği hiçbir ifade, hiçbir maddi ve dijital delillerle doğrulanmamıştır. Aşama aşama gerçeğe ulaşma ve Narin davasının karanlıkta kalmaması için her şeyi yaptık. Yüksel Güran'ın kızının toprağına dokunması ve bu mezarın başında olması gerektiğini düşünüyorduk ama maalesef demir parmaklıklar arasında. Yüksel ve ailesi masumdur ve bu masumiyetinin ispatı için mücadelemiz devam ediyor. Cansız bedene dokunanın sözüne itimat edilmez. Adaletin bir an önce tecellisi için ve Narin'imizin ruhunun huzura kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Belediye başkanından ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de Narin'in kabrini ziyaret etti. Küçük, Narin'in şahsında çocuklara yönelik şiddeti kınayarak, "Hayatını kaydeden tüm çocuklar için Narin'in şahsında hepsini saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Dava ve verilen cezalar

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

