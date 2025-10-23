Narkokapan Konya Operasyonu: 424 Zanlı Tutuklandı

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 446 şüpheliden 424'ü tutuklandı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Ekim'de Konya merkezli 12 ilde, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden ya da mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun Kapsamı

Operasyonun 338 adrese eş zamanlı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlar sonucu yakalanan 446 uyuşturucu satıcısından 424'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 4 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Konya Valiliği olarak, ilimizin aydınlık yarınlarını hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek olup toplumumuzun huzuru ve güvenliği için hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."

