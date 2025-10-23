Narkokapan Konya Operasyonu: 424 Zanlı Tutuklandı

Konya merkezli 'Narkokapan Konya' operasyonunda gözaltına alınan 446 şüpheliden 424'ü tutuklandı; operasyon 14 Ekim'de 338 adrese eş zamanlı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 11:18
Narkokapan Konya Operasyonu: 424 Zanlı Tutuklandı

Narkokapan Konya Operasyonu: 424 Zanlı Tutuklandı

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 446 şüpheliden 424'ü tutuklandı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 14 Ekim'de Konya merkezli 12 ilde, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden ya da mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun Kapsamı

Operasyonun 338 adrese eş zamanlı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlar sonucu yakalanan 446 uyuşturucu satıcısından 424'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 4 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Konya Valiliği olarak, ilimizin aydınlık yarınlarını hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek olup toplumumuzun huzuru ve güvenliği için hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 446 şüpheliden...

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 446 şüpheliden 424'ü tutuklandı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda gözaltına alınan 446 şüpheliden...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da 105 bin 279 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 5 Gözaltı
2
Bartın'da alkollü sürücünün çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
3
Tunç: Türkiye Adalet Akademisi'nde Hakim‑Savcı Yardımcılığıyla Yargıda Kaliteyi Artıracağız
4
Marmara'da Eylül Yağışları %65 Azaldı: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 21 Yılın En Düşüğünde
5
Kastamonu'da Kırık Far İziyle Minibüs Sürücüsü Tutuklandı
6
Adana'da Otomobilde Ölü Bulunan İlyas Ünalan Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
7
Türkiye-Afrika Yatırımları: Afrikalı İş İnsanlarından Türk Yatırımcılara Çağrı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde