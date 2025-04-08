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NATO'da Şok Gelişme: Koramiral Chatfield Görevden Alındı

ABD'li Koramiral Shoshana Chatfield, NATO'daki görevinden alındı. Değişim rüzgarları Pentagon'da da hissediliyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 01:44
NATO'da Şok Gelişme: Koramiral Chatfield Görevden Alındı

NATO karargahında görev yapan ABD'li üst düzey askeri yetkililerden Koramiral Shoshana Chatfield'ın görevden alındığı iddiaları gündeme geldi.

Washington Post'a konuşan konuya aşina olan üç yetkili, Brüksel'deki NATO Askeri Komitesinde ABD'nin askeri temsilcisi olarak görev yapan Chatfield'ın görevden alındığını öne sürdü.

Ayrıca, konuyla ilgili başka bir yetkili, Chatfield'ın yerine Kara Kuvvetleri Ulusal Muhafız subayı Tuğgeneral Sean Flynn'ın geçici olarak atanacağını ifade etti.

Chatfield, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana, dördü kadın olmak üzere görevden alınan dokuzuncu üst düzey ABD askeri personeli olacak.

Orduda Gelişmeler Sürüyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 11 Şubat'taki konuşmasında, "Pentagon genel merkezde ele alınması gereken israflar, işten çıkarmalar ve personel sayıları var. Buna hiç şüphe yok" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Trump, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetlerinden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday göstermişti. Ayrıca, ordunun üst kademesindeki beş pozisyonda değişiklik için Hegseth'e talimat vermişti.

Hegseth, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını açıkladı.

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