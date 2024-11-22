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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'yi Ziyaret Edecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye resmi ziyaret için Ankara'ya geliyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:38
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'yi Ziyaret Edecek

NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek. Bu, Rutte'nin göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti olacak.

Toplantılar ve Görüşmeler

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek.

Türk Savunma Sanayisi ve Anıtkabir Ziyareti

Ayrıca, Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşmesi planlanıyor. Ziyaret sırasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile tarihi Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtiliyor.

Bu ziyaret, NATO'nun Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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