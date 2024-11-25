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NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a Kritik Ziyaret

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ'ı ziyaret ederek savunma sanayisine dair önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 21:10
NATO Genel Sekreteri Rutte'den TUSAŞ'a Kritik Ziyaret

NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temasları çerçevesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)'ı ziyaret etti. Rutte'ye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu eşlik etti.

Ana Bilgiler ve İstişareler

Haluk Görgün, ziyaret hakkında X hesabında yaptığı açıklamada, Rutte'nin TUSAŞ'ta şehitler anısına taziye defteri imzaladığını belirtti. Görgün, “Sayın Sekreter ile NATO heyeti olarak savunma sanayimize dair önemli bir bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik,” dedi.

Türkiye’nin NATO içerisindeki güçlü varlığının önemine değinen Görgün, NATO ülkeleriyle sürdürülebilir işbirliğinin gerekliliğini vurguladıkları verimli bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Sunumlar ve Yerinde İnceleme

Görüşmede, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve çeşitli hava, kara, deniz platformlarının tanıtıldığı bir sunum yapıldı. Görüşmenin ardından milli muharip uçağımız KAAN, jet eğitim uçağımız HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKA III ve ŞİMŞEK İHA'lar ile GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Görgün, “Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Sekreter'e teşekkür ediyor, bu ziyaretin bölgemizde barışın tesisine ve savunma sanayimizin gelişimine vesile olmasını temenni ediyorum,” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (solda), Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle Türk...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (solda), Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağda) de yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (solda), Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle Türk...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (solda), Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün (sağda) de yer aldı.

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