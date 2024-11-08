NATO, Rusya ve Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşındaki İşbirliğini Kınıyor

NATO'dan Sert Kınama

NATO, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin Ukrayna'daki savaşı tehlikeli bir şekilde genişleten kararlarını şiddetle kınadığını duyurdu.

Askeri İşbirliği ve Sonuçları

NATO, yazılı bir açıklama ile, "Kuzey Kore, milyonlarca mermi ve balistik füze sağlayarak Rusya'nın savaş çabalarına verdiği desteği artırmıştır. Bunun yanı sıra, Kuzey Kore'nin konuşlandırdığı binlerce muharip birlik, bu destekle birlikte, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını tehlikeli bir biçimde genişletmektedir" ifadesini kullandı.

Güvenlik Tehditleri

Açıklamada, Rusya ile Kuzey Kore'nin derinleşen askeri işbirliğinin Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ettiği ve Asya-Pasifik bölgesi için de ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi. Bu işbirliğinin birçok Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğu vurgulandı.

Uluslararası Yükümlülükler

Açıklamada, "Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinin Daimi Üyesi statüsü göz önüne alındığında, bu durum oldukça vahimdir. Rusya'yı bu kararlara uymaya ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz" denildi.

Küresel Nükleer Silahsızlanma Üzerindeki Etkiler

Rusya'nın, 26 Eylül tarihinde Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasının "masadan kalktığını" ifade eden açıklamasının kabul edilemez olduğu ifade edilerek, bunun küresel nükleer silahsızlanma rejimini zayıflattığı ve bölgesel gerginlikleri artırdığı belirtildi.

Uluslararası Destek Çağrısı

NATO, tüm ülkeleri Rusya'nın saldırganlığına karşı yardım sağlamamaya çağırarak, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü yasa dışı savaşı kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz" dedi.

Asya-Pasifik ile İşbirliği

Açıklamada, NATO'nun, barış ve istikrarı teşvik etmek için Asya-Pasifik'teki ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği belirtildi. Müttefiklerin, Rusya'nın savaş çabalarını engellemeye yönelik tüm stratejik yönde güçlenmeye devam edeceği vurgulandı.

Ukrayna'ya Destek Sürecek

NATO, Ukrayna'nın galip gelmesi için gereken süre boyunca bu ülkeye destek verme konusundaki kararlılığını yineledi. Müttefikler ve ortaklar, Ukrayna'nın BM Şartı'nın 51. maddesinde belirtilen öz savunma hakkını kullanırken gerekli olan siyasi, askeri ve insani yardımları artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Ukrayna da aynı görüşü paylaştıklarını bildirdi.