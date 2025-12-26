DOLAR
Nazilli Belediyesi Araç Filosunu 5 Yeni Araçla Güçlendirdi

Nazilli Belediyesi, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri için 5 yeni araç aldı; hizmetlerde hız, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:24
Hizmet Kalitesinde Artış Hedefleniyor

Nazilli Belediyesi, saha çalışmalarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla araç filosunu yeni alımlarla desteklemeye devam ediyor. Belediyeye katılan araçlarla işlemlerin daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Yeni araçların dağılımı

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Elektrik ve Su servislerinde kullanılmak üzere 1 adet çift kabin kamyonet ve 1 adet kapalı kasa kamyonet, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 adet 4x4 çift kabin hizmet aracı, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere ise 2 adet elektrikli yer süpürme aracı belediyenin araç filosuna dahil edildi.

Başkanın açıklaması

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik yeni araçlarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Nazillimizin ihtiyaçları doğrultusunda araç ve ekipman yatırımlarımıza devam edeceğiz. Müdürlüklerimizde neredeyse 30-40 yıldır kullanılan ve sürekli arıza çıkaran araçlar vardı. Onları yeniliyoruz. Devlet Malzeme Ofisi’nden aldığımız 5 yeni aracımız bugün şehrimize ulaştı. Nazilli halkının parasını yine Nazillimize harcayacağız demiştik. Halkımızın parasıyla aldığımız araçları onların hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun"

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı