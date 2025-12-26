DOLAR
Bakan Kurum: Mazlum Coğrafyalara Uzanacak — 455 Bininci Afet Konutu Hatay’da

Bakan Murat Kurum, 27 Aralık’taki 455 bininci afet konutu teslimi öncesi Hatay’da, Suriye ve Gazze’deki kardeşlere destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:32
Bakan Kurum Hatay’da: "Mazlum coğrafyalara uzanacak"

455 bininci afet konutu teslimi öncesi medya buluşması

Hatay’da medya temsilcileriyle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"Mazlum coğrafyalara uzanacak, Suriye’deki, Gazze’deki kardeşlerimizin yanında olacağız" sözleriyle dayanışma vurgusu yapan Bakan Kurum, sürdürülen projelerin kapsamını ve hedeflerini paylaştı.

Bakan Kurum, tamamlanan asrın inşa faaliyetlerini il il görsellerle anlattıklarını belirterek, "Asrın inşasına, ‘deprem bölgesinin ayağa kalması Türkiye’nin istikbalidir’ gözüyle baktık." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların arkasındaki ekibin emeğine dikkat çeken Kurum, "Son hak sahibi vatandaşımızın da anahtarını teslim ederek annelerimizin sevinciyle, çocuklarımızın neşesiyle, büyüklerimizin duasıyla, yarın ‘asrın inşası Türkiye’nin başarısı’ diyeceğiz." dedi.

Projelerin sürdüğünü ve geri yaslanılmayacağını vurgulayan Bakan, "Şimdi de durmuyoruz, geriye yaslanmıyoruz, ‘bitti’ demiyoruz. Deprem bölgesindeki bu birikimi, tecrübeyi 81 ile 500 bin sosyal konutla, kentsel dönüşüm projeleriyle daha da hızlandıracağız." açıklamasında bulundu.

