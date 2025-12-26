DOLAR
42,92 -0,17%
EURO
50,63 0,52%
ALTIN
6.246,17 -1,23%
BITCOIN
3.816.570,89 -1,19%

Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açıldı

Kayseri OSB Sağlık Merkezi; poliklinik, 112 istasyonu, 2 tam ambulans ve kapsamlı ekipmanla hizmete açıldı. Toplam yatırım 100 milyon TL'yi buldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:35
Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açıldı

Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Açılış Töreni

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesimiyle sağlık merkezi resmen hizmete açıldı.

Merkezin Donanımı ve Maliyet

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın yaptığı konuşmada, tesisin poliklinik, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve 2 adet tam teşekküllü ambulans ile birlikte hizmet vereceğini belirtti. Yalçın, merkezin ekipmanlarına toplam 65 milyon TL, bina ve arsa bedelinin ise yaklaşık 35 milyon TL harcandığını; böylece bölgenin bu komplekse yaptığı yatırımın 100 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı.

Uzman Kadro ve Sağlık Hizmetleri

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, OSB'de gerçekleşen iş süreçleri nedeniyle hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti. Merkezde 3 uzman hekim (özellikle acil tıp uzmanları), bir aile hekimi, bir dahili uzman ve 2 diş hekimi görev yapacak. Ayrıca semt polikliniğinde 17 kişi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 12 kişi istihdam edilecek. Erşan, 112 ekiplerinin bundan böyle doktor desteğiyle müdahaleye gideceğini vurguladı.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkezin OSB çalışanları ve çevre halkı için zamanlı ve etkin hizmet sunacağını belirterek emeği geçenleri tebrik etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise eserin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Gökmen Çiçek, ilk müdahalenin anında yapılabilmesinin önemine dikkat çekerek, OSB yönetimine teşekkür edip projenin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından sağlık merkezinin hizmete açılmasıyla birlikte Kayseri OSB'de çalışanlara ve bölge halkına daha hızlı ve donanımlı sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SAĞLIK...

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SAĞLIK MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SAĞLIK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Godiva 100. Yıl Coşkusu Şanghay'da: North Bund'da Işık ve Dron Şovu
2
Bakan Kurum: Mazlum Coğrafyalara Uzanacak — 455 Bininci Afet Konutu Hatay’da
3
Vali Aydoğdu Mengücek Gazi Hastanesi'nde Hastaları Ziyaret Etti
4
STSO 2026 Bütçesini Onayladı: Aralık Meclis Toplantısı
5
Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açıldı
6
Aydın'da Kentsel Dönüşüm Başlıyor — Efeler Orta Mahalle İlk Adım
7
ABC Lojistik: Hizmet İhracatında Türkiye'nin Zirvesine Çıktı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı