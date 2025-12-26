Kayseri OSB Sağlık Merkezi Hizmete Açıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Sağlık Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Açılış Töreni

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Konuşmaların ardından dua edildi ve kurdele kesimiyle sağlık merkezi resmen hizmete açıldı.

Merkezin Donanımı ve Maliyet

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın yaptığı konuşmada, tesisin poliklinik, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve 2 adet tam teşekküllü ambulans ile birlikte hizmet vereceğini belirtti. Yalçın, merkezin ekipmanlarına toplam 65 milyon TL, bina ve arsa bedelinin ise yaklaşık 35 milyon TL harcandığını; böylece bölgenin bu komplekse yaptığı yatırımın 100 milyon TL'yi bulduğunu açıkladı.

Uzman Kadro ve Sağlık Hizmetleri

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, OSB'de gerçekleşen iş süreçleri nedeniyle hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti. Merkezde 3 uzman hekim (özellikle acil tıp uzmanları), bir aile hekimi, bir dahili uzman ve 2 diş hekimi görev yapacak. Ayrıca semt polikliniğinde 17 kişi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda 12 kişi istihdam edilecek. Erşan, 112 ekiplerinin bundan böyle doktor desteğiyle müdahaleye gideceğini vurguladı.

Yetkililerin Değerlendirmeleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkezin OSB çalışanları ve çevre halkı için zamanlı ve etkin hizmet sunacağını belirterek emeği geçenleri tebrik etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise eserin ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Gökmen Çiçek, ilk müdahalenin anında yapılabilmesinin önemine dikkat çekerek, OSB yönetimine teşekkür edip projenin önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından sağlık merkezinin hizmete açılmasıyla birlikte Kayseri OSB'de çalışanlara ve bölge halkına daha hızlı ve donanımlı sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SAĞLIK MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.