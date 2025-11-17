Nazilli'de Ev Yangını: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şirinevler Mahallesi'nde ikinci kat alevlere teslim oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Şirinevler Mahallesi 685 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini bölgeye sevk etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan 18 yaşındaki Makbule İlhan'ı alevlerin arasından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer yandan yangında dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. hastanede tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan Makbule İlhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaymakam bölgeyi ve yaralıları ziyaret etti

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yangının ardından hastaneye gelerek dumandan etkilenen vatandaşları ziyaret etti ve daha sonra yangın bölgesinde yetkililerden bilgi aldı.

