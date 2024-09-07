Nazilli'de Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Nazilli'de Talihsiz Kaza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci bir motosiklet kazası yaşandı. 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Eker, otomobille çarpışarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Hüseyin Eker'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, H.G yönetimindeki 34 DMG 474 plakalı otomobille Şirinevler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı. Kazada Eker ve yanında bulunan I.Ö. (17) yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak Hüseyin Eker, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. I.Ö.’nün durumunun ise stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Talihsiz kazanın acı bir tesadüf olarak, Eker'in iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.