Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Başkanlarıyla Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, görev sürelerini tamamlayan Engin Vural ve Muhammed Ali Kaya ile bir araya gelerek teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:11
Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Başkanlarıyla Buluştu

Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Başkanlarıyla Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu veda ve teşekkür ziyaretinde bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, görev sürelerini tamamlayan Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural ve Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ile bir araya geldi.

Hatipoğlu'nun sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bir dava, dünün alın teriyle, bugünün azmiyle ve yarına taşınan vefayla yaşar. Bu anlayışla, görev sürelerini tamamlayan Odunpazarı İlçe Başkanımız Engin Vural ve Tepebaşı İlçe Başkanımız Muhammed Ali Kaya ile bir araya geldik. Emekleri, gayretleri ve dava bilinciyle verdikleri katkılar için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum.”

Hatipoğlu, görev yapan isimlerin çalışmalarına teşekkür ederek vefa ve emek vurgusu yaptı.

AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU, GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAYAN ODUNPAZARI İLÇE...

AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU, GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAYAN ODUNPAZARI İLÇE BAŞKANI ENGİN VURAL VE TEPEBAŞI İLÇE BAŞKANI MUHAMMED ALİ KAYA İLE BİR ARAYA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Alışveriş Festivali Başladı — Yüzde 75'e Varan İndirimler (7-16 Kasım)
2
Söğüt'te Küçük Yürekten Büyük Destek: Rıdvan Osman Kumbarasını Filistin'e Bağışladı
3
Denizli'de KGYS ve EDS ile Kural İhlali Yapan Sürücüler Kamerada
4
Köyceğiz Göleti'nde Yaban Ördekleriyle Sonbahar Şöleni
5
Bayırköy'de Kur'an Kursu Öğrencileri 112 Acil Komuta Merkezini Ziyaret Etti
6
Karatay Belediyesi'nden Ara Tatilde Ücretsiz Sinema Etkinliği
7
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet