Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Başkanlarıyla Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu veda ve teşekkür ziyaretinde bulundu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, görev sürelerini tamamlayan Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural ve Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ile bir araya geldi.

Hatipoğlu'nun sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bir dava, dünün alın teriyle, bugünün azmiyle ve yarına taşınan vefayla yaşar. Bu anlayışla, görev sürelerini tamamlayan Odunpazarı İlçe Başkanımız Engin Vural ve Tepebaşı İlçe Başkanımız Muhammed Ali Kaya ile bir araya geldik. Emekleri, gayretleri ve dava bilinciyle verdikleri katkılar için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum.”

Hatipoğlu, görev yapan isimlerin çalışmalarına teşekkür ederek vefa ve emek vurgusu yaptı.

