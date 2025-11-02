Nebiyan Dağı'nda Sonbahar Renkleri

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki 1224 rakımlı Nebiyan Dağı, sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla sonbaharda büyüleyici görüntüler sundu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde görsel şölen

Nebiyan Dağı, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sonbaharın gelişiyle görsel bir dönüşüm yaşadı.

Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki dağda ağaçlar sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına büründü.

Gürgenlerin yoğun olduğu, 1224 rakımlı Nebiyan Dağını fındık bahçeleri sararken, ağaçlardan dökülen yapraklar yüzeyi sarı bir örtüyle kapladı.

Birçok doğa sporuna ev sahipliği yapan Nebiyan, fotoğraf meraklılarının da ilgi odağı haline geldi.

Bölgede sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri olarak gösterilen Nebiyan, dronla görüntülendi ve sarının, kahverenginin ve yeşilin tonlarıyla dikkat çekti.

