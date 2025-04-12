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Necmeddin Okyay, Vefatının 49. Yılında Etkinliklerle Anıldı

Hat sanatının duayeni Necmeddin Okyay, vefatının 49. yılında düzenlenen etkinliklerle bir kez daha anıldı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 09:53
Necmeddin Okyay, Vefatının 49. Yılında Etkinliklerle Anıldı

Necmeddin Okyay, Vefatının 49. Yılında Anıldı

Hat sanatının duayen isimlerinden Mehmed Necmeddin Okyay, vefatının 49. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Üsküdar'da gerçekleştirilen etkinlikte, Okyay’ın hayatı ve sanatı üzerine değerli bilgiler paylaşıldı.

Uğur Derman: "Okyay, 93 yılını dolu dolu yaşadı"

Sanatçının öğrencisi Prof. Dr. Uğur Derman, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Okyay’ın nadir yetişen bir insan olduğunu belirtti. Derman, "Necmeddin Okyay hepimiz için çok kıymetli bir değerdi. Hiçbir anını boş geçirmeden 93 yıl yaşayan büyük bir sanatkardı. Son görüşmemizde 'Ölmeye çalışıyorum' demişti. Çalışmak hocanın her anına yansımıştı," dedi.

Çiçek Derman: "Okyay, hepimizin büyüğüydü"

Etkinlikte söz alan Prof. Dr. Çiçek Derman, Okyay'ın kendileri için ne denli önemli olduğunu ifade ederek, "Kendisi çok mübarek bir zattı. Okyay'ı ağırlamak büyük bir bahtiyarlık oldu," şeklinde konuştu.

Okul Müdürü: "Okyay'ın Değerini Günümüze Taşıyoruz"

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hamdi Kocakaya, "Etkinlik, geleneksel sanatların bir yansımasıdır. Necmeddin Okyay'ı anarak, değerini günümüze taşımayı amaçlıyoruz," dedi. Öğrencilerinin Okyay’ın eserleriyle yeniden çalıştığını vurgulayan Kocakaya, serginin açılışını da etkinlik kapsamında gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Feride Kıran: "Okyay'ın Hikayesini Sahneye Taşıdık"

Etkinlikte yer alan Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih Öğretmeni Feride Kıran, "Okyay'ın hayatını, anılarını sahneye taşıdık. Bu kadar çok yönlü bir insanı neden görsel olarak ele almıyoruz diye düşündük," dedi.

Geleneksel Sanatlara Vurgu

Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Eda Şimşek, okulun geleneksel sanatları öğrencilere aktarma misyonuna dikkat çekerek, "Okyay, bu alanın çok önemli isimlerinden biri. Öğrencilerimiz onun eserlerini yeniden yaparak değerli bir deneyim kazandı," şeklinde sözlerini tamamladı.

Etkinliğe, Okyay’ın öğrencileri ve sanatseverler de katıldı ve Okyay’ın hayatı boyunca bıraktığı etkiler bir kez daha hatırlandı.

Hat sanatının duayen isimlerinden Mehmed Necmeddin Okyay, vefatının 49. yılında düzenlenen bir...

Hat sanatının duayen isimlerinden Mehmed Necmeddin Okyay, vefatının 49. yılında düzenlenen bir dizi etkinlikle yad edildi.

Hat sanatının duayen isimlerinden Mehmed Necmeddin Okyay, vefatının 49. yılında düzenlenen bir...

Hat sanatının duayen isimlerinden Mehmed Necmeddin Okyay, vefatının 49. yılında düzenlenen bir dizi etkinlikle yad edildi.

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