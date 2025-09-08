Nepal'de Polis Müdahalesi: Katmandu'da 19 Ölü, 347 Yaralı

Olayın Detayları

Katmandu'da polisin hükümet karşıtı protestoculara müdahalesinde 19 kişi yaşamını yitirdi, en az 347 kişi yaralandı.

The Kathmandu Post gazetesinin aktardığı bilgiye göre, güvenlik güçleri göstericilere karşı müdahalede bulundu.

Müdahale Yöntemleri ve Yaralılar

Polisin müdahalesinde tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanıldığı bildirildi. Olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 19 olduğu, ülke genelindeki hastanelerde bulunan en az 347 yaralının tedavi altında olduğu ifade edildi.

Sokağa Çıkma Yasağı ve Ordu

Yetkililer, olayların şiddetinin artması üzerine parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi sonrası ordu da Katmandu'ya konuşlandırıldı.

Sosyal Medya Erişim Yasağı ve Protestolar

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, belirtilen süre içinde Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Bu karara tepki gösteren, çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek amacıyla parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda olaylar kanlı bir boyuta ulaştı.