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Netanyahu'dan Gazze'deki Esir Serbest Bırakma Coşkusuna Sert Tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de İsrailli esirlerin serbest bırakılma anındaki coşkuyu 'ciddiyetle' izlediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:23
Netanyahu'dan Gazze'deki Esir Serbest Bırakma Coşkusuna Sert Tepki

Netanyahu'dan Çarpıcı Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de İsrailli esirler serbest bırakılırken yaşanan coşkuya sert tepki gösterdi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada, Netanyahu'nun bu olayları "büyük bir ciddiyetle" izlediği ifade edildi.

Esir Takası Üzerine Endişeler

Netanyahu, arabuluculardan benzer "dayanılmaz sahnelerin" bir daha yaşanmaması için güçlü bir çağrıda bulundu. Ayrıca, rehinelerin güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Üçüncü Tura Dikkat Çeken Detaylar

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli ve 5 Tayland vatandaşı esir Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Cibaliya kentinde serbest bırakılan Agam Berger ve Han Yunus’ta serbest kalan 7 esir, yoğun kalabalıklar içinde teslim edildi.

Kalabalığın Coşkulu Anları

Özellikle Hamas'ın lideri Yahya Sinvar'ın evinin bulunduğu bölgede yaşanan büyük coşku dikkat çekti. Esirlerin teslim edilmesi sırasında kalabalığın yoğunluğu, teslimat anının dramatik doğasını artırdı.

Esirlerin Kimlikleri

Yapılan açıklamalara göre, Han Yunus'ta serbest bırakılan 2 İsrailli ve 5 Taylandlı esir, İsrail'e ulaştırıldı. Taylandlı esirlerin isimleri Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat ve Rumnao Surasak olarak belirtildi. Cibaliya'da serbest bırakılan Berger daha önce İsrail'e teslim edilmişti.

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