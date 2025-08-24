DOLAR
Netanyahu'dan Yemen'e Saldırı Tehdidi: Sana Hedef Alındı

Netanyahu, Yemen'e hava saldırılarını sürdüreceklerini açıkladı; Savunma Bakanı Katz, Sana'daki Başkanlık Sarayı'nın yerle bir edildiğini iddia etti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 22:19
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'e yönelik hava saldırılarının devam edeceği tehdidinde bulundu. Netanyahu, saldırıların İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının 'bedelini ağır bir şekilde zor yoldan öğrendiği' ifadelerini kullandı.

Yetkililerin açıklamaları

Netanyahu Gazze Şeridi operasyonları sonrasında Husilerin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılara değinerek, 'Bize kim saldırırsa biz de ona saldırırız.' dedi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Sana'da hedef aldıklarını belirttiği Başkanlık Sarayı hakkında, 'İsrail ordusu, Yemen'deki Husi cumhurbaşkanlığı sarayını yerle bir etti ve yakıt depolarına, elektrik santrallerine saldırdı.' iddiasında bulundu.

Saldırının ayrıntıları ve iddialar

İsrail ordusu, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğunu açıkladı. Yerel El-Mesira televizyonu ise Yemen petrol şirketine yönelik hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Katz, İsrail'in Yemen'e karşı hava ve deniz ablukasını sürdürdüğünü ve Husilere ait altyapıyı vurmaya devam edeceklerini savundu.

Hava harekâtı, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip edildi.

