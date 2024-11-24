Netanyahu'dan Yolsuzluk Davasında Erteleme Talebi

Netanyahu'dan Erteleme İsteği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında başlatılan yolsuzluk davası kapsamında ifade vermek için belirlenen tarihini bir kez daha ertelemeyi talep etti. The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun 2 Aralık tarihinde ifadesinin alınması planlanırken, avukatları aracılığıyla 15 günlük bir erteleme talebinde bulundu.

Savunma Hazırlıkları İçin Ek Süre İhtiyacı

Netanyahu'nun avukatları, belirlenen tarihe kadar savunma hazırlıklarını tamamlayamayacaklarını ifade ederek mahkemeden ek süre istedi. 13 Kasım'da bir önceki erteleme talebinin reddedilmesinden bu yana hazırlık çalışmalarına devam ettiklerini belirten avukatlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutuklama kararının da hazırlıkları zorlaştırdığını iddia etti.

Önceki Erteleme Talepleri

Geçmişte de benzer erteleme talepleri bulunan Netanyahu, Gazze ve Lübnan’a yönelik yapılan saldırıların davaya hazırlanmasını olumsuz etkilediğini savunarak, 2020'deki bir önceki duruşmanın iki buçuk ay ertelenmesini istemişti. Avukatları, bu dönemde yaşanan bir dizi "güvenlik olayı" nedeniyle hazırlıkların imkansız hale geldiğini öne sürdü.

Yolsuzluk Davalarının Detayları

Netanyahu, 21 Kasım 2019 tarihinde İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit tarafından üç ayrı yolsuzluk dosyasında "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olan Netanyahu’nun duruşması, 24 Mayıs 2020 tarihinde Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılmaya başlanmıştı.

Yolsuzluk soruşturması, Netanyahu ailesinin lehine haberlerin yapılması karşılığında Bezeq telekomünikasyon şirketine toplamda 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlandığı iddialarını içeriyor. Ayrıca, ünlü film yapımcılarından alınan hediyelerin, Netanyahu’ya siyasi bir avantaj sağlamak amacıyla verildiği belirtiliyor.

Hediye olarak alınan 283 bin dolar değerindeki eşyaların, Netanyahu’ya tanınan ayrıcalıklar karşılığında sunulduğu öne sürülüyor. Suçlamalar karşısında masumiyetini koruyan Netanyahu, yargılama sürecinin sonucuna göre 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini unutmuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.