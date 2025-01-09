Netanyahu, İran Güvenlik İstişaresi İçin Toplanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, bu akşam kurmaylarıyla İran konusunda güvenlik istişaresi yapacak.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:37
Netanyahu, İran Güvenlik İstişaresi İçin Toplanıyor

Netanyahu, İran Konusunda Kurmaylarıyla Toplanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam kurmaylarıyla birlikte İran konusunu masaya yatıracağı bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, güvenlik istişaresinde İsrail'in nükleer tesisleri de dâhil olmak üzere İran'a olası saldırı hazırlıkları ele alınacak.

Toplantının Detayları Henüz Belirgin Değil

Bu akşam gerçekleştirilmesi planlanan toplantı hakkında Netanyahu'nun ofisinden henüz bir açıklama yapılmadı. Toplantının ayrıntılarının ilerleyen saatlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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