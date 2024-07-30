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Netanyahu'nun Gazze'deki Müzakerelerdeki Yeni Şartları Anlaşmayı Tehdit Ediyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni şartları, Gazze'deki ateşkes ve esir takası görüşmelerini çıkmaza sürüklüyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:57
Netanyahu'nun Gazze'deki Müzakerelerdeki Yeni Şartları Anlaşmayı Tehdit Ediyor

Netanyahu'nun Yeni Şartlarının Etkisi

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de yapılan ateşkes ve esir takası müzakerelerinde 3 yeni şart öne sürdü. Bu gelişmenin, görüşmeleri çıkmaza sokabileceği belirtiliyor.

İsrail'in Suçlamaları ve Sivil Kayıplar

Müzakereler sürerken, Tel Aviv yönetimi, anlaşmanın geciktirilmesiyle Gazze'de daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine ve esirlerin tehlikeye girmesine neden olmakla suçlanıyor.

Önemli Görüşmeler Roma'da Gerçekleşti

28 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan önemli görüşmelere, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani katıldı.

Hamas'ın Tepkisi

Hamas, görüşmeleri sonrası yaptığı açıklamada, "Netanyahu, oyalama ve erteleme yöntemlerine geri döndü" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar ve Müzakerelerin Geleceği

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Ana konularda müzakereler önümüzdeki günlerde devam edecek" denildi. Ancak Netanyahu'nun önerdiği yeni şartların kabul edilip edilemeyeceği konusunda ciddi şüpheler var.

Askeri Uzmanların Görüşleri

İsrailli analist Amos Harel, Netanyahu'nun müzakereleri bilinçli olarak geciktirdiğini belirtti. Esirler ve kayıplar dosyasının eski koordinatörü Yaron Blum, Netanyahu'nun oyalama taktiği izlediği görüşünde.

Siyasi Baskılar ve İktidar Mücadelesi

Netanyahu'nun koalisyon ortakları, olası bir anlaşmanın hükümeti zayıflatacağı korkusuyla anlaşmaya karşı çıkıyor. Bu durum, Netanyahu'nun siyasi geleceği üzerinde de baskı oluşturuyor.

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