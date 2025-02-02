Netanyahu, Trump ile İş Birliği ile Orta Doğu Haritasını Yeniden Çizeceklerini Açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine dair inançlarını ifade etti. Netanyahu, Washington'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi havaalanında yaptığı açıklamada, Hamas ve Hizbullah'a karşı yürüttükleri saldırılarla bölgenin dinamiklerini değiştirdiklerini savundu.

Netanyahu, "Bu kararlarla haritayı yeniden çizdiğimizi düşünüyorum. Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" dedi.

Washington'da gerçekleştireceği görüşmenin önemine değinen Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde hayata geçirdiği Abraham Anlaşmalarını hatırlatarak, bu anlaşmaların İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Netanyahu, Witkoff ile de Görüşecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile olan görüşmesi vesilesiyle, aynı zamanda Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Bu görüşmeler, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında yapılacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını söyledi. Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.