Nevşehir'de Korkunç Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de Feci Kaza

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde gerçekleşen kaza, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana geldi. Olayda sürücü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

Derinkuyu-Gülağaç kara yolunda seyir halinde olan Yusuf Y. yönetimindeki 18 LF 498 plakalı otomobil, Yazıhüyük Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre, sürücü Yusuf Y. yaşamını yitirdi, yanındaki 3 yolcu yaralandı.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Hızla olay yerine ulaşan jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşamını yitiren sürücünün cenazesi ise, savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki üç kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki üç kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki üç kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki üç kişi yaralandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki üç kişi yaralandı.