Nevşehir’de Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Nevşehir 15 Temmuz Mahallesi'nde park halindeki araca çarpan otomobil refüje çarpıp takla attı; sürücü Nuran K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:28
Nevşehir’de Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Nevşehir’de Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Nevşehir’de meydana gelen kazada, park halindeki bir araca çarpan otomobil takla attı. Olay, 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak, devlet hastanesi girişinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, 50 ABV 131 plakalı SEAT marka otomobilin sürücüsü Nuran K., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 45 TJ 335 plakalı Opel marka araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüj taşlarına çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Nuran K., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN BAŞKA BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI.

NEVŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPAN BAŞKA BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULAN OTOMOBİL, REFÜJ TAŞLARINA ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
2
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
3
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
4
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Antalya'da Sigara İsteyen Çocukların Bıçaklı Saldırısı: Genç Yaralandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde