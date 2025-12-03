Nevşehir’de Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Nevşehir’de meydana gelen kazada, park halindeki bir araca çarpan otomobil takla attı. Olay, 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak, devlet hastanesi girişinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, 50 ABV 131 plakalı SEAT marka otomobilin sürücüsü Nuran K., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 45 TJ 335 plakalı Opel marka araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüj taşlarına çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Nuran K., ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
