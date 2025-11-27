Nevşehir'de TROY Kartla Pazartesi İlk Ulaşım Ücretsiz (1-29 Aralık 2025)

Nevşehir'de TROY Logolu Kartlarla Pazartesi İlk Ulaşım Ücretsiz

Nevşehir'de 1-29 Aralık 2025 arasında geçerli kampanya

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Aralık ayında toplu taşıma kullanıcılarına yönelik yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

1-29 Aralık 2025 tarihleri arasında pazartesi günleri, Nevşehir Belediyesi’ne bağlı şehir içi toplu taşıma hatlarında TROY logolu temassız kartlarla yapılan ilk ulaşım ödemesi ücretsiz olacak.

Bankalar arası Kart Merkezi (BKM) tarafından TROY kullanıcılarına özel başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlara 'Haftaya Kazançlı Başlayın' çağrısı yapıldı.

Kampanya çerçevesinde TROY logolu temassız özellikli banka ve kredi kartları, ön ödemeli kartlar ile mobil ödeme (NFC) yöntemleri ücretsiz geçiş için kullanılabilecek.

Her pazartesi günü sadece bir kez uygulanacak ücretsiz geçiş sırasında ödeme ekranında tutar görünecek ancak bu ücret kart sahibine yansıtılmayacak. Ödeme, BKM (TROY) tarafından karşılanacak.

Kampanyadan yararlanmak için vatandaşların herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok olduğu belirtildi. Ücretsiz geçiş uygulamasının sadece Nevşehir Belediyesi toplu taşıma hatlarında geçerli olduğu ifade edildi.

BKM’nin kampanyayı durdurma veya kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

