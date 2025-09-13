Nevşehir'de üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

2000 Evler Mahallesi TOKİ Blokları'ndaki dairede yalnız yaşayan genç hayatını kaybetti

Nevşehir'de bir üniversite öğrencisi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, 2000 Evler Mahallesi TOKİ Blokları'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Yakınları, ulaşamadıkları 21 yaşındaki öğrenci A.D'den haber alamayınca kontrol için daireye girdi. İçeride gencin hareketsiz halde yattığını fark eden yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, A.D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısı'nın incelemesinin ardından A.D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.