New South Wales'te 'Özgür Filistin' Yazılı Kamyonet Yakıldı

Avustralya'nın Filistin'i tanımasının ardından New South Wales'te üzerinde Filistin bayrağı ve 'Özgür Filistin' yazısı bulunan kamyonet kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 11:51
Kamyonet sahibi Umar tehdit aldığını açıkladı

New South Wales eyaletinde üzerinde Filistin bayrağı ve "Özgür Filistin" yazısı bulunan bir kamyonet, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi. Olay, Avustralya'nın Filistin'i tanımasının ardından gerçekleşti.

9 News'in haberine göre kamyonetin sahibi Umar, son günlerde araçla ilgili tehditler aldığını söyledi. Umar, en son 21 Eylül'de bir adamın aracını havaya uçurup kendisini ve ailesini yaralamakla tehdit ettiğini aktardı.

Evlerinin önünde duran ve üzerinde Filistin bayrağı ile "Özgür Filistin" ibaresi bulunan aracının ateşe verilmesinin ardından Umar, "Herkesin bilmesini isterim ki biz barışçıl insanlarız. Avustralya'da herhangi bir sorun istemiyoruz." dedi.

Umar, sözlerine devam ederek: "Biz, sadece insanların Filistin ve Gazze'de olup bitenlerin farkında olmasını ve bunu anlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 21 Eylül'de Filistin Devletini resmen tanıdıklarını duyurmuştu.

