Niğde Belediyesi'nden Evcil Hayvan Uyarısı: Son Başvuru 31 Aralık 2025

Niğde Belediyesi, sahipli kedi ve köpeklerin mikroçip ve pasaport işlemleri için son başvuru tarihini 31 Aralık 2025 olarak duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:47
Kimliklendirme zorunlu, süre daralıyor

Niğde Belediyesi, sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, evcil hayvanların mikroçip takılarak kayıt altına alınması ve pasaport çıkarılması yasal zorunluluk kapsamında bulunuyor.

Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2025 olarak duyuruldu. Evcil hayvan sahiplerinin, mikroçip ve pasaport işlemleri için en yakın veteriner kliniğine başvurmaları gerektiği vurgulandı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, 1 Ocak 2026 tarihinden sonra yalnızca 6 aylığa kadar olan hayvanların kimliklendirileceği; bu tarihten sonra yaşı daha büyük olan sahipli hayvanlar için kimliklendirme işlemi yapılamayacağı ifade edildi.

Niğde Belediyesi, cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması ve evcil hayvanların kayıt altına alınarak güvenceye alınması adına tüm hayvan sahiplerini süresi içinde işlemlerini tamamlamaya davet etti.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül