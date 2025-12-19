Niğde Belediyesi'nden Evcil Hayvan Uyarısı: Son Başvuru 31 Aralık 2025

Kimliklendirme zorunlu, süre daralıyor

Niğde Belediyesi, sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, evcil hayvanların mikroçip takılarak kayıt altına alınması ve pasaport çıkarılması yasal zorunluluk kapsamında bulunuyor.

Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2025 olarak duyuruldu. Evcil hayvan sahiplerinin, mikroçip ve pasaport işlemleri için en yakın veteriner kliniğine başvurmaları gerektiği vurgulandı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, 1 Ocak 2026 tarihinden sonra yalnızca 6 aylığa kadar olan hayvanların kimliklendirileceği; bu tarihten sonra yaşı daha büyük olan sahipli hayvanlar için kimliklendirme işlemi yapılamayacağı ifade edildi.

Niğde Belediyesi, cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması ve evcil hayvanların kayıt altına alınarak güvenceye alınması adına tüm hayvan sahiplerini süresi içinde işlemlerini tamamlamaya davet etti.

NİĞDE BELEDİYESİ, SAHİPLİ KEDİ VE KÖPEKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI.