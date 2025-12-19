DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.959,11 -0,01%
BITCOIN
3.774.244,75 -3,97%

Keçiören'de 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde' Yayla ve Esertepe Buluşması

Keçiören Belediyesi 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' buluşmasının bu haftaki durağı Yayla ve Esertepe oldu; Başkan Mesut Özarslan vatandaş taleplerini dinledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:57
Keçiören'de 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde' Yayla ve Esertepe Buluşması

Keçiören'de 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' Yayla ve Esertepe'de

Keçiören Belediyesi tarafından vatandaşların talep ve sorunlarını doğrudan dinlemek amacıyla düzenlenen ‘Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde’ buluşmalarının bu haftaki durağı Yayla ve Esertepe Mahalleleri oldu.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında bu hafta Yayla ve Esertepe mahallelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Esertepe Mahalle Konağı’ndaki buluşmada vatandaşların ilettiği taleplere yönelik çözüm arayışlarını paylaştı. Başkan Özarslan, zamana ihtiyaç duyulan talepler için gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını söyledi.

Başkan Özarslan'ın mesajı

"İşin felsefesi halka hizmet, Hakk’a hizmettir"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, göreve geldikleri günden itibaren belediyecilik anlayışlarını makam değil hizmet sorumluluğu üzerine inşa ettiklerini belirterek, "Bizler sizlerin hizmetindeyiz, hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Biz ilk seçildiğimiz gün muhtarlarımızla beraber toplantı yaptık. Dedik ki: ‘Bizim mahallelerimizde kimse yatağa aç ve üşüyerek girmeyecek. Yaşlısına, engellisine bakılacak. Evladını servise bindiremiyorsa, biz onu, o eğitimi alması için servisine bindireceğiz. Okuluna gittiğinde aç kalmaması için kantin yardımını vereceğiz ve kısacası sizlere hizmetkar olacağız’ dedik. Muhtarlarımızla birlikte biz şu an bunu yapıyoruz. Hiç kimsenin, kimseden üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve ancak takvadadır. Biz de inşallah o takva ehli insanlardan olacağız. Sözde inananlardan değil, özünde hissedenlerden olacağız. Biz geldiğimiz günden beri söylüyoruz; bize oy veren vermeyen, partilimiz olan olmayan herkese kapımız açıktır. Belediyecilikte siyaset olmaz. Bu şehrin altyapı, kentsel dönüşüm, kent estetiği, ulaşım, işsizlik, geçim sıkıntısı ve sağlık problemleri var. ‘Bu devletin işi, bu kanunun işi’ demeden hepsine yardımcı olmak için varız. Elimizden geldiğince üstlenmeye, gönül vermeye razıyız. Yeter ki niyetler halis olsun. İşin felsefesi halka hizmet, Hakk’a hizmettir" ifadelerine yer verdi.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARINI DOĞRUDAN DİNLEMEK AMACIYLA...

KEÇİÖREN BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARINI DOĞRUDAN DİNLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN ‘SÖZ SİZDE, BAŞKAN MAHALLENİZDE, ÇÖZÜM BİZDE’ BULUŞMALARININ BU HAFTAKİ DURAĞI YAYLA VE ESERTEPE MAHALLELERİ OLDU.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ TARAFINDAN VATANDAŞLARIN TALEP VE SORUNLARINI DOĞRUDAN DİNLEMEK AMACIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları
2
Afyonkarahisar'da 'Üniversite Gençliğinde İnanç ve Aile' Semineri
3
Doç. Dr. İrfan Koca: Teknolojiyle artan fıtık riski ve izlenecek yol haritası
4
ADÜ Buharkent MYO ile Buharkent Halk Eğitim Merkezi İş Birliği Protokolü İmzaladı
5
Büyükkılıç'tan Genç Girişimcilere Tam Destek — Kayseri Girişimcilik Zirvesi
6
Akran Zorbalığı Sessiz İlerliyor: Uzmanlar Aileleri Uyarıyor
7
ISCSAR 2025 Boyabat'ta: II. Uluslararası Güncel Fen ve Uygulamalı Araştırmalar Sempozyumu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül