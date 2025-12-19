Keçiören'de 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde' Yayla ve Esertepe Buluşması

Keçiören'de 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' Yayla ve Esertepe'de

Keçiören Belediyesi tarafından vatandaşların talep ve sorunlarını doğrudan dinlemek amacıyla düzenlenen ‘Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde’ buluşmalarının bu haftaki durağı Yayla ve Esertepe Mahalleleri oldu.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında bu hafta Yayla ve Esertepe mahallelerinde yurttaşlarla bir araya geldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Esertepe Mahalle Konağı’ndaki buluşmada vatandaşların ilettiği taleplere yönelik çözüm arayışlarını paylaştı. Başkan Özarslan, zamana ihtiyaç duyulan talepler için gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını söyledi.

Başkan Özarslan'ın mesajı

"İşin felsefesi halka hizmet, Hakk’a hizmettir"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, göreve geldikleri günden itibaren belediyecilik anlayışlarını makam değil hizmet sorumluluğu üzerine inşa ettiklerini belirterek, "Bizler sizlerin hizmetindeyiz, hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Biz ilk seçildiğimiz gün muhtarlarımızla beraber toplantı yaptık. Dedik ki: ‘Bizim mahallelerimizde kimse yatağa aç ve üşüyerek girmeyecek. Yaşlısına, engellisine bakılacak. Evladını servise bindiremiyorsa, biz onu, o eğitimi alması için servisine bindireceğiz. Okuluna gittiğinde aç kalmaması için kantin yardımını vereceğiz ve kısacası sizlere hizmetkar olacağız’ dedik. Muhtarlarımızla birlikte biz şu an bunu yapıyoruz. Hiç kimsenin, kimseden üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak ve ancak takvadadır. Biz de inşallah o takva ehli insanlardan olacağız. Sözde inananlardan değil, özünde hissedenlerden olacağız. Biz geldiğimiz günden beri söylüyoruz; bize oy veren vermeyen, partilimiz olan olmayan herkese kapımız açıktır. Belediyecilikte siyaset olmaz. Bu şehrin altyapı, kentsel dönüşüm, kent estetiği, ulaşım, işsizlik, geçim sıkıntısı ve sağlık problemleri var. ‘Bu devletin işi, bu kanunun işi’ demeden hepsine yardımcı olmak için varız. Elimizden geldiğince üstlenmeye, gönül vermeye razıyız. Yeter ki niyetler halis olsun. İşin felsefesi halka hizmet, Hakk’a hizmettir" ifadelerine yer verdi.

