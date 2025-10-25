Niğde'de 102 dağcı Aladağlar Emler zirvesine tırmanacak

Cumhuriyet'in 102. yılı için hazırlık tamam

Niğde'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Aladağlar'daki Emler zirvesine tırmanacak 102 dağcı, Sokullupınar Kamp Alanı'nda kamp kurdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan dağcılar araçlarla Aladağlar'a hareket etti. Aladağlar Kamp Eğitim Merkezi'nde toplanan dağcılar buradan yürüyerek Sokullupınar Kamp Alanı'na geçti.

Geceyi burada geçirecek dağcılar, sabah saat 04.00'te Emler Vadisi'ne tırmanacak.

Vali Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in 102. yılında 102 dağcıyla çok güzel bir etkinlik yapılacağını söyledi. Çelik, göreve ilk başladığında 100 dağcıyla Emler Vadisi'ne çıktıklarını anımsattı ve bu yıl hedeflerinin 102 dağcı olduğunu belirtti.

Çelik, '102'nin üzerinde bir katılım oldu. Çok küçük bir grup Demirkazık'a zirve yapacak. Geri kalan grubun büyük kısmıysa Emler zirvesi yapacak. Aladağlar, dağcılık açısından Türkiye'nin cenneti. Bu anlamda dağların başkenti Niğde. Türkiye'de önemli dağlar bulunuyor. Aladağlar, güneyimizde Bolkarlar, kuzeyimizde Erciyes, Melendiz ve Hasan Dağı. Aladağlar da Türkiye'nin dağcılık açısından en iyi dağları çünkü Türkiye'nin en zor tırmanılabilen zirveleri burada. Gelen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Vali Çelik, kendisinin de dağcı olduğunu hatırlatarak en yüksek 5 zirveye tırmandığını söyledi: Ağrı Dağı, Süphan Dağı, Kaçkar, Erciyes ve burada Demirkazık ile Emler zirveleri. 'Kazasız belasız olsun diyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olur.' dedi.

Konuşmanın ardından toplanan dağcılar 102 metrelik Türk bayrağı açtı.

